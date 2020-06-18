Министр Лабинов выгнал журналиста за критику своей работы

18 июня в 13 часов в министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии должно было начаться совещание, связанное с катастрофической ситуацией в совхозе «Маяк». Журналист портала «Петрозаводск говорит» Антонина Кябелева тоже пришла на совещание, где решалась судьба сельхозпредприятия Прионежского района.

В министерство на совещание приехали руководители карельских совхозов, АО «Славмо», представители Россельхозбанка. Естественно, в совещании принял участие и директор ООО «Маяк» Игорь Клопот. До начала совещания он рассказал, что ситуация в совхозе близка к катастрофической.

Появившийся в зале заседания министр Владимир Лабинов потребовал, чтобы пресса покинула совещание.

- Можно объяснить, по какой причине? - поинтересовалась Антонина Кябелева.

Лабинов ответил, мол, это совещание не для журналистов, дескать, кто вас пригласил. Журналист попыталась объяснить министру, что совещание, связанное с решением острых социально-экономических проблем, - это не день рождения и не свадьбы, куда требуется отдельное приглашение. В законодательстве есть строго определенный список тем, обсуждение которых, действительно, должно проходить в закрытом режиме. Но к данному мероприятию вопросы, связанные с гостайной, явно не имели никакого отношения.

Антонина Кябелева не желала покидать министерство, пытаясь добиться внятного ответа, почему Лабинов препятствует ее работе.

- Причина простая. Я еще ни разу не читал ни одного вашего комментария, который был бы объективен,

- сказал Владимир Лабинов.

Другими словами, министру не нравятся статьи журналиста, и только по этой причине он решил выгнать Кябелеву с совещания.

Интересно, а министр ничего не попутал? Он - должностное лицо, находящееся при исполнении своих обязанностей. Находится не у себя дома, а в государственном учреждении, в общественном месте. Он фактически нарушил закон о СМИ и воспрепятствовал деятельности журналиста, критика которого ему не по душе. Не исключено, что Владимир Лабинов, действительно, не отдает себе отчета в том, что его, откровенно говоря, не самая успешная деятельность на посту руководителя карельского минсельхоза уже привела к печальным результатам. Недавно, в разговоре с главой РК Артуром Парфенчиков на проблемы в сельском хозяйстве обратил внимание президент страны Владимир Путин.

Не удивимся, если выяснится, что прозвучавшая на всю страну обеспокоенность главы государства для Лабинова тоже лишена объективности. Но одна из важных функций прессы как раз и состоит в том, чтобы не терпящие критику министры увидели, к чему приводят их некомпетентные решения.

Слишком вольная трактовка Владимиром Лабиновым российского законодательства хорошо известна. Именно он допустил грубое нарушение антимонопольного законодательства, навязав в Карелии политику двойных стандартов, существенно сократив государственные субсидии частным совхозам в пользу государственных.

Именно сокращение государственной помощи, по мнению директоров негосударственных совхозов, стала главной причиной надвигающейся катастрофы в молочном животноводстве.

Не секрет, что в последнее время ООО «Маяк» стремительно движется к банкротству. Было немало совещаний и встреч, на которых пытались найти выход для терпящего бедствие современного молочного производства. В марте 2020 года Владимир Лабинов, выступая на заседании парламентского комитета, признался, что не видит иного выхода, кроме банкротства совхоза с его последующим выкупом за деньги налогоплательщиков.

Директор совхоза Клопот неоднократно заявлял, что существенное сокращение объема государственных дотаций стало главной причиной финансовых бед, которые сегодня могут похоронить ООО «Маяк». Вполне понятно, что министру не хочется, чтоб журналисты были свидетелями этих "похорон" и рассказывали обществу об их истинной причине.

По нашему мнению, министр Лабинов настолько уверовал в собственную непогрешимость и безответственность, что уже мнит себя "первым после Бога" - деятелем, которому закон не писан. Хочется напомнить господину министру, что воспрепятствование законной деятельности журналиста - это уголовное преступление, за которое предусмотрена серьезная ответственность.

Наша редакция готовит соответствущее заявление в прокуратуру республики, которая обязана дать правовую оценку действиям Лабинова. Просим Союз журналистов Карелии и коллег по цеху поддержать наше возмущение поведением Лабинова.