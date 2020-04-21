Парфенчиков сообщил о смерти родственницы своей знакомой от COVID-19

Глава республики на своей странице во «ВКонтакте» рассказал о смерти родственницы своей знакомой.

«Мне позвонила знакомая из Москвы и сообщила о смерти 66-летней свекрови от Covid. Все случилось быстро – болезнь стремительно развилась и привела к летальному исходу»,

- написал он.

Глава надеется, что жители нашей республики осознают всю серьезность ситуации с коронавирусом.

«Всем сейчас нелегко, но давайте немного потерпим, чтобы как можно быстрее вернуться к обычной жизни»,

- добавил он.

Напомним, сегодня вечером стало известно о пяти новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в республике.