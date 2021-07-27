В одном из регионов России вакцинировали 60% взрослого населения

Власти Чечни первыми в стране заявили о вакцинации больше половины взрослого населения региона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения республики Эльхана Сулейманова. Из 909 тысяч взрослого населения 568 тысяч получили хотя бы одну дозу вакцины. Ранее глава Чечни заявил о необходимости вакцинировать 100% взрослого населения.

«Чеченская Республика первой из всех регионов Российской Федерации достигла необходимого уровня охвата вакцинации, мы достигли 60% охвата вакцинации нашего населения, взрослого населения»,

- заявил Сулейманов.

Министр добавил, что за последнее время в Чечне количество пациентов с коронавирусом уменьшилось в два раза, передает ТАСС. По его словам, сложился иммунологический пояс, но эпизодические заболевания у оставшейся непривитой части возможны, поэтому власти призывают вакцинироваться и поднимать степень защиты. (фото MasterTux, pixabay.com)

