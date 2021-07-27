Власти республики сообщили о действующих в Карелии лесных пожарах

По сообщению республиканских властей на четыре часа вечера 27 июля, в Карелии действуют 24 лесных пожара на площади 15201 га.

Очаги зафиксированы в Муезерском, Калевальском, Кемском, Беломорском, Пряжинском, Олонецком, Сегежском, Суоярвском, Сортавальском районах. 11 пожаров на площади 8060 га локализованы. Общая площадь природных пожаров растет из-за проведения встречного отжига на пожарах в Пряжинском районе, пояснили в правительстве региона. К тушению привлечено более 550 человек и около 100 единиц техники. Леса продолжают обследовать с воздуха.

Что касается обстановки с пожаром вблизи поселка Найстенъярви Суоярвского района, то по официальным данным несколько дней назад, 23 июля, пожар был локализован на площади 1600 га. Однако 26 июля случился прорыв языка пламени, в результате чего площадь пожара увеличилась до 1700 га, пожар перешел в категорию «действующих». Тем не менее власти заявляют, что угрозы населенному пункту нет. 27 июля к месту возгорания была направлена дополнительно пожарная машина, напорные рукава и мотопомпа.

«Проводится окарауливание и дотушивание», - комментируют в правительстве. (фото Kaibab National Forest, regnum.ru)