Зараженные трипсом цветы уничтожили в Петрозаводске

В Петрозаводск завезли цветы в горшках с западным цветочным (калифорнийским) трипсом. Опасного вредителя нашли в пяти партиях горшечных растений и в одной партии срезанных цветов из Нидерландов. О карантинном объекте сообщили в Россельхознадзоре.

Наличие карантинного вредного организма в партиях цветов также подтвердили лабораторные исследования.

Собственники зараженных цветов решили продукцию уничтожить. (фото dachanaladoni.ru)