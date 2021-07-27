27 июля 2021, 19:22
Россия

Зараженные трипсом цветы уничтожили в Петрозаводске

Опасного вредителя обнаружили в цветах, завезенных из Нидерландов

В Петрозаводск завезли цветы в горшках с западным цветочным (калифорнийским) трипсом. Опасного вредителя нашли в пяти партиях горшечных растений и в одной партии срезанных цветов из Нидерландов. О карантинном объекте сообщили в Россельхознадзоре.

Наличие карантинного вредного организма в партиях цветов также подтвердили лабораторные исследования.

Собственники зараженных цветов решили продукцию уничтожить. (фото dachanaladoni.ru)

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Метки: 
Трипс
новости петрозаводска
Россельхознадзор
цветы