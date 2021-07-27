Актер Вадим Андреев попал в аварию с КамАЗом

Звезда российских телесериалов Вадим Андреев попал в аварию с КамАЗом. Дорожный инцидент случился на днях, когда 63-летний актер катался на велосипеде в Подмосковье. Андреева задел проезжавший мимо грузовик.

В беседе с изданием «СтарХит» звезда «Кадетов» и «Молодежки» рассказал, что отделался ушибами и испугом, а сейчас уже находится на съемках. Актер призвал поклонников не беспокоиться: «Все со мной хорошо, спасибо! КамАЗ цел, и я тоже!».

Андреев известен ролями в картинах «У матросов нет вопросов», «ТАСС уполномочен заявить...», «Дети Арбата», «Кармелита», «Кадетство», «Ранетки», «Молодежка». (фото riafan.ru)