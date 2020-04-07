Сотрудники МВД Карелии начали ловить праздношатающихся граждан

С 1 апреля сотрудниками полиции по республике Карелия было выявлено более тридцати граждан, нарушивших режим самоизоляции. Административные протоколы направлены в суд, который решит судьбу праздношатающихся. Если повезет, можно отделаться легким испугом и предупреждением.

Также правоохранительными органами России взята на вооружение новая форма Кодекса об административных правонарушениях, в соответствии с которой нарушителей противоэпидемических мероприятий можно штрафовать на сумму от 15 до 40 тысяч рублей. Новый закон, в соответствии с которым повышенные штрафы накладываются за нарушения в период режима ЧС, карантина или угрозы распространения болезни, вступил в силу 1 апреля.

Сотрудники полиции и ГИБДД для проведения рейдов обеспечены медицинскими масками и перчатками.

Начальник отдела информации и общественных связей МВД по РК Александра Воронченко обратилась к жителям Карелии не покидать дома без необходимости.