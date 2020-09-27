Количество заразившихся COVID-19 растет в Карелии

В Карелии продолжается рост количества заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением нового вируса в республике.

«30 новых случаев коронавируса подтверждены в Карелии: в Петрозаводске – 19 человек, в Лоухи – 8 человек, в Суоярви – 1 человек, в Кондопожском районе – 1 человек (село Янишполе), в Прионежском районе – 1 человек (ст.Шуйская)», – говорится в сообщении.

Выздоровели еще 23 человека: в Петрозаводске – 14, в Сегежском районе – 1, в Питкярантском районе – 1, в Лахденпохском районе – 2, в Кемском районе – 3, в Прионежском районе – 2.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 634,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 779,3 случая, по Северо-Западу – 796,1.