В Карелии изменили распоряжение о коронавирусных ограничениях

В Карелии изменено распоряжение губернатора, которое устанавливало ограничительные меры из-за пандемии. Как сообщили вечером 31 марта в правительстве республики, теперь в школах можно проводить различные мероприятия. Уточнение также касается работы обсерваторов.

«Снят запрет на проведение в школах иных мероприятий, напрямую не связанных с образовательной деятельностью. Ранее было разрешено проводить родительские собрания одного класса (группы) и занятия по подготовке детей к школе («Малышкины школы»)»,

- прокомментировали в пресс-службе правительства Карелии.

В случае необходимости, при изменении эпидобстановки, в течение суток возобновят работу обсерваторы, которые в настоящее время находятся в состоянии готовности. Объекты предназначены для пациентов, не имеющих возможности обеспечить изоляцию в домашних условиях.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал сохранить действующие ограничительные меры. Для жителей старше 65 по-прежнему действует временной запрет на походы в продовольственные магазины. Посещать магазины в будни разрешено лишь с 10 до 13 часов. Также занятия в кружках и клубах для пожилых должны проводиться дистанционно.

Также продолжают действовать ограничения на численность массовых мероприятий - не более 50 человек (за исключением мероприятий на открытом воздухе). В силе остались ограничения для торговли и общепита. (фото dp.ru)