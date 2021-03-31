Власти Карелии решили сохранить некоторые ограничительные меры

Карелия входит в десятку регионов, в которых среднесуточный показатель инфицирования коронавирусом заметно превышен, хоть и отмечается некоторая тенденция к снижению заболеваемости. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с Covid-19.

В связи с этим управление Роспотребнадзора по РК рекомендовало сохранить действующие в регионе ограничительные меры. Это касается, в первую очередь, пожилых людей старше 65 лет.

Пожилые жители республики по-прежнему смогут ходить в продовольственные магазины в будние дни с 10 до 13 часов. Это касается городов и районных центров Карелии. Занятия в кружках и клубах для людей старше 65 лет должны проводиться дистанционно.

Кроме того, в республике продолжают действовать ограничения на численность массовых мероприятий - не более 50 человек (за исключением мероприятий на открытом воздухе). В силе остается и ряд ограничений в сфере торговли и общепита: в магазинах площадью менее 200 кв.м. - не более одного посетителя на 10 кв. метров, в фудкортах торговых центров - не менее 4 кв. метров площади зала на каждого посетителя. Запрещено курение кальяна в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.

На заседании оперштаба принято решение поддержать предложение Роспотребнадзора о сохранении ограничений до улучшения эпидемиологической обстановки. Фото qalampir.uz