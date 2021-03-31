Туристы бросились бронировать коттеджи в карельском городе на май

Карельский город Лахденпохья попал в список самых популярных направлений для бронирования коттеджей на май 2021 года. Об этом сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Согласно рейтингу, опубликованному порталом, Лахденпохья по популярности уступает только Ялте и Сочи. В то же время, карельский город опережает Санкт-Петербург, Углич, Андреаполь и другие туристические центры.

В мае путешественники поедут в Лахденпохью, в среднем, на три ночи. Сутки проживания в коттедже обойдутся им примерно в 6917 рублей.

Список составлен на основании данных бронирований коттеджей туристами с 1 по 31 мая 2021 года. Фото doskaurala.ru