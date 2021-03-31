В Карелии женщина умерла от внебольничной пневмонии

17 человек помещены в стационар с диагнозом «внебольничная пневмония» за сутки в Карелии, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе скоронавирусом.

Начиная с 1 апреля 2020 года, то есть за год, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5478 пациентов, 128 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие 24 часа зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии. Скончалась женщина 1939 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Изображение с сайта pulmohealth.com