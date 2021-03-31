Суд оставил карельского журналиста в списке иностранных агентов

31 марта Замоскворецкий суд в Москве отказался исключить журналиста издания «7х7» Сергея Маркелова из реестра физлиц-иностранных агентов. Маркелов также сотрудничает с «Радио Свобода» (СМИ входит в список иноагентов). Карельский журналист намерен обжаловать решение суда.

По сообщению «Медузы», Минюст заявил суду, что, по данным одного неназванного государственного органа, Маркелов получал деньги из иностранных источников, а по информации другого неназванного госоргана, он работает журналистом.

В беседе с изданием Dw.com, Маркелов рассказал, что решение было для него ожидаемо. Он признался, что не сильно верит, что его исключат из списка Минюста, но для него важно пройти этапы обжалования и, если понадобится, дойти до ЕСПЧ.

«С этой практикой надо что-то делать, потому что не очень нормально искать иноагентов среди региональных журналистов-фрилансеров. В голове не укладывается, в чем там «иноагентство»,

- цитирует издание журналиста.

В иске карельский журналист указывал, что решение Минюста «является дискриминацией, попирает принцип равенства, нарушает право на свободу слова и распространение информации, а также право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны». На период обжалования статус иностранного СМИ-иноагента будет приостановлен. Таким образом, Маркелов пока не должен будет маркировать свои публикации.

Напомним, в конце прошлого года Минюст впервые включило физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В реестр иностранных агентов вошли Маркелов, правозащитник Лев Пономарев, Людмила Савицкая, главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин, активистка арт-группы «Родина» Дарья Апахончич. Впоследствии все они пошли в суд оспаривать статус. (фото vkfaces.com)