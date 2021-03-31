Жители карельской глубинки просят защитить их озеро от форелеводов

В редакцию «Петрозаводск говорит» обратились жители поселка Ондозеро в Муезерском районе, которые пытаются отстоять озеро Унусозеро у форелеводов. По словам местных жителей, в 2020 году администрация Муезерского района и Минсельхоз выставила на аукцион уникальный водоем площадью 7, 6 квадратных километров. По итогам конкурса, за 230 тысяч рублей аренду на 25 лет получили форелеводы из Петрозаводска.

Жители поселка считают, что с появлением хозяйства с объемом выпуска до 175 тонн форели в год, маленький непроточный водоем погибнет.

Местные жители возмущены, что не были проведены общественные слушания, а с ними никто не согласовывал вопрос размещения форелеводческого хозяйства.

В надежде сохранить водоем, жители Ондозера собрали подписи и обратились к губернатору, министрам сельского хозяйства и природных ресурсов, депутатам, главам администрации Муезерского района и Ругозерского поселения.

«Целый год маленькая карельская деревня пыталась достучаться, дозвониться, докричаться до правды»,

- рассказали местные жители. В ответ им приходили отписки и совет обращаться в суд.

Жители требуют приостановить зарыбление озера до выяснения обстоятельств продажи водоема. Также жители Ондозера требуют провести конференцию для решения возникшего спора с привлечением сторон конфликта, представителей администрации района, Минсельхоза, независимых экспертов КарНЦ РАН и Института водных проблем КарНЦ РАН и СМИ. (фото obzor174.ru)