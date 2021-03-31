Навальный объявил голодовку в колонии

Осужденный по делу о мошенничестве со средствами «Ив Роше» Алексей Навальный объявил голодовку. Сообщение появилось на его странице в «Инстаграме», сообщает РИА Новости. Оппозиционер отбывает срок в колонии во Владимирской области. Ранее он заявил об ухудшении самочувствия, жаловался на боли в спине и ноге.

Навальный потребовал, чтобы к нем пригласили врача и выдали лекарства.

«Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами»,

- говорится в посте.

Ранее в управлении ФСИН заявляли, что врачи осматривали Навального 24 марта и оценили его состояние как «удовлетворительное». Между тем адвокат оппозиционера заявляла, что приглашенного врача к ее клиенту не пускают, рекомендованные лекарства передать не разрешают, диагноз и результаты обследования неизвестны.

По сообщению РБК, на прошлой неделе оппозиционер подал жалобы на имя генерального прокурора Игоря Краснова и директора ФСИН Александра Калашникова. Навальный жаловался, что ему отказывают в медицинской помощи и не сообщают результатов обследования. Также оппозиционер жаловался, что его постоянно будят по ночам, снимают на камеру. (фото k1news.ru)