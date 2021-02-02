Суд огласил приговор Алексею Навальному

Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Решение суда было объявлено сегодня вечером, сообщает РИА Новости.

Решение принято по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, которая выявила нарушение осужденным правил отбывания условного наказания. Таким образом, Навальный должен провести в колонии общего режима 3,5 года. Однако, этот срок сократится до 2 лет и 8 месяцев с учетом года, проведенного им под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

Решение о замене условного срока еще не вступило в силу - у сторон есть десять дней на его обжалование. Фото twimg.com