С 1 апреля в России начнут продавать электронику с отечественным ПО

Закон о предустановке российского программного обеспечения на электронные устройства готовы исполнять крупные производители, в том числе Apple. Об этом заявил руководитель Минцифры РФ Максут Шадаев, сообщает РИА Новости.

Ранее был принят закон, запрещающий с 1 апреля продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. Затем был утвержден перечень программ для предустановки на продаваемые смартфоны, компьютеры, smart-ТВ. В частности, в список вошли популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и другие виды ПО.

По словам Шадаева, по умолчанию на устройства будут устанавливать 15 приложений, которыми ежедневно пользуется примерно 90% россиян. Министр сказал, что все устройства, которые с 1 апреля будут произведены и продаваться на территории страны, должны иметь по умолчанию отечественный софт, либо эти сервисы должны предлагаться для установки при активации устройств.

Министр подчеркнул, что таким образом власти не навязывают или ограничивают пользователей, но хотят обеспечить равный выбор: «Мы не навязываем российские приложения, мы не ограничиваем пользователей в выборе того, что у них должно быть на устройстве. Мы обеспечиваем равные условия пользователей к этим приложениям, но конечное решение все равно остается за ним». (Владимир Гердо, rbc.ru)