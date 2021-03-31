В Петрозаводске объявлен сбор корзин с продуктами для нуждающихся

В Карелии объявлен старт новой благотворительной акции по сбору продуктов для нуждающихся. Акция «Добрая корзина» будет проходить с 1 апреля по 1 мая, сообщается в паблике центра социального обслуживания населения.

В корзинку можно положить продукты питания с длительным сроком хранения. Это могут быть крупы, макароны, консервы, чай, сахар, растительное масло. Все это передадут гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в том числе лицам без определенного места жительства.

Продуктовые наборы можно приносить по адресу: улица Лизы Чайкиной, 9, в Петрозаводске с 9 до 17, телефон 78-27-81. (фото openlesnoy.ru)