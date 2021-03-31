Путин поручил проработать механизм продажи конфискованной древесины

Вопрос реализации изъятой у «черных лесорубов» древесины обсудили на совещании президента с членами кабинета министров. Президент призвал детально проработать механизм реализации конфиската, иначе к этому процессу «прилепятся» те, кто незаконно добывал древесину.

По сообщению ТАСС, заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко сообщила, что ранее не было законодательных оснований для продажи изъятой незаконно заготовленной древесины и получения дополнительного дохода в бюджет, при этом обеспечивать сохранность ценного ресурса сложно. Вице-премьер подчеркнула, что процедура реализации могла затягиваться до года. По словам Абрамченко, власти упростили процедуру. Это даст возможность реализовать конфискованную древесину.

В ответ лидер российского государства Владимир Путин поручил детально проработать процедуру продажи изъятой у «черных лесорубов» древесины: «Я вас уверяю, что при реализации изъятой древесины к этому процессу тут же прилепятся те, кто ее незаконно добывает».

Президент считает, что предположение о том, что ее конфискованную древесину нужно уничтожать звучит дико.

«Но надо уничтожать криминал в этой сфере, безусловно, - считает президент. - А вот реализацию надо продумать до деталей, просто до деталей».

Абрамченко пообещала дополнительно проработать и доложить главе государства. (фото panoramapro.ru)