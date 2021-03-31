Пятилетняя девочка умерла после похода к стоматологу

Утром 31 марта в медицинском учреждении Тывы скончалась пятилетняя жительница города Ак-Довурак. Сообщение поступило также к сотрудникам правоохранительных органов. Местный Следком возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

Как рассказали следователи, 30 марта горожанка обратилась к стоматологу поликлиники с жалобами на зубную боль своей дочери.

По указанию врача-стоматолога женщина приобрела две ампулы обезболивающего. Во время укола у девочки начались судороги, она потеряла сознание. «Скорая» доставила ребенка в реанимационное отделение больницы, девочка впала в кому, а впоследствии умерла.

Чтобы установить причины смерти ребенка, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Расследование продолжается. (фото business-gazeta.ru)