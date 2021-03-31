Оглашены темпы роста МРОТ в России в ближайшие годы

Татьяна Голикова рассказала о том, как будет расти МРОТ в России в ближайшие два года. Слова вице-премьера приводит «Интерфакс».

Как отметила чиновница, в 2022 году минимальный размер оплаты труда должен увеличиться на 4,7%, а в 2023 году - на 5,8%. Вице-премьер подчеркнула, что пока эти цифры предварительные, а точный размер индексации зависит от положения дел в экономике.

В текущем году МРОТ в России составляет 12 792 рубля, в 2020-м он равнялся 12 130 рублей. Если цифры не изменятся, то в 2022-м он составит 13 393 рубля, а в 2023-м - 14 170 рублей. Фото susanin.news