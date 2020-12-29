Карельского журналиста сделали иностранным агентом

Текст: Георгий Чентемиров,

председатель Союза журналистов Карелии

Намедни я узнал, что мой товарищ и коллега, журналист Сергей Маркелов объявлен иностранным агентом. Нет, Серега не бегал с автоматом по стенам Бурдж-Халифа, не проникал тайком на космические корабли и не скрывался от властей в центре малазийских джунглей. Сергей Маркелов просто имел неосторожность сотрудничать с одним изданием, которое финансируется из-за рубежа.

Вообще говоря, довольно много журналистов сотрудничают с изданиями, которые финансируются из-за рубежа. Это обычная практика. Вот попросит меня Associated Press фотку петрозаводской набережной прислать – я пришлю. И денежку, наверное, получу. А что такого? Многие крупные СМИ имеют свои представительства в разных странах. Или привлекают корреспондентов на временной основе. Это совершенно нормально. То есть раньше было совершенно нормально; а сейчас – нет.

Сейчас российские законотворцы, многие из которых имеют за границей банковские счета, дома, яхты, детей, любовниц и детей от любовниц, решили, что некоторые СМИ нужно признавать иностранными агентами. И журналистов, которые там трудятся, тоже. И вроде как ничего особо страшного в этом нет. Ну юрлицо надо создать; о доходах отчитываться; о расходах. И еще в тексте обязательно указывать, что журналист – иноагент. И носить на рукаве нашивку в форме зве… А нет, это я с другим государством перепутал.

Да и сам термин, безусловно, радует. «Иностранный агент»… Это, конечно, не изменник Родине, но как-то очень похоже пахнет. Я тут, кстати, подумал: а не обманывает ли меня филологическое чутье? Что, собственно, означает словосочетание «иностранный агент»? Погуглил. А вот что: «Лицо, которое, будучи резидентом одной страны, активно представляет в ней зарубежные интересы».

Ну, вот мы и подобрались к самой мякотке. Сергей Маркелов – иностранный агент. Он журналист, поэтому суть его работы заключается в написании материалов для СМИ. Очевидно, именно с их помощью он и представлял зарубежные интересы? Давайте присмотримся.

Вот, например, его расследование о компании Вадима Туманова, которая стала одним из лидеров по количеству госзаказов в Карелии. Или репортаж из поселка Панозеро, который отрезан внешнего мира. Населенный пункт недавно опять попал в поле зрения журналистов: там накрылся паром, а глава районной администрации начал об этом хохмить. Или истории о том, как мыкаются люди с психическими расстройствами. Еще одно расследование – про «гениального» инвестора, которого притащил в Карелию губернатор Худилайнен, и который разорил пряжинский совхоз.

Так, что там еще… Да вот опять текст про убитое звероводство в Пряже. Великолепный трогательный репортаж о том, как пытались спасти утонувших на Ладоге детей. Наконец, работа, за которую Маркелов получил премию «Редколлегия» и награду Союза журналистов Карелии: истории политических узников Узбекистана «Черный список президента».

Еще были тексты о диабетиках, о расселении аварийного фонда, об условиях содержания в карельских колониях. Больше публикаций можно найти здесь.

Я смотрю на эти материалы и силюсь понять: каким же конкретным образом Серега Маркелов с помощью данных материалов «представляет зарубежные интересы»? Ну ведь именно в этом, согласно определению, состоит цель и отличительная особенность иностранного агента. Ответа я не вижу.

При этом другие мои коллеги, которые точно так же пишут о проблемах граждан, о бездействии чиновников и прочих радостях современной России, иностранными агентами почему-то не являются… Хотя, возможно, это как раз таки вопрос времени. Ведь любить Родину и служить ей у нас можно лишь строго определенным образом. И нормативы определяем не мы. // Фото с личной страницы Сергея Маркелова.