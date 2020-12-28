28 декабря 2020, 17:47
Россия

Карельского журналиста включили в реестр иностранных агентов

Министерство юстиции впервые включило в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, пять человек

Первые физические лица вошла в реестр СМИ – иностранных агентов. Пять фамилий сегодня опубликовало Министерство юстиции РФ. Среди них есть и журналист из Карелии Сергей Маркелов, который пишет для издания  «7x7» и сотрудничает с «Радио Свобода».

Также в списке  правозащитник Лев Пономарев, журналист «Радио Свобода» Людмила Савицкая, главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин, активистка арт-группы «Родина» Дарья Апахончич.

Ранее Госдума приняла закон, позволяющий признавать иностранными агентами физлиц. К иностранным агентам будут причислять физлиц, которые занимаются в России политической деятельностью, получая деньги на деятельность из-за границы, сообщало РБК. Также в реестр иностранных агентов включат незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из зарубежа. Иностранных агентов обяжут предоставить данные о расходовании и использовании денег и имущества, полученных от иностранных источников. Им запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе, запрещен допуск к гостайне. А СМИ при упоминании их в материалах должны ставить маркировку – иноагент. (фото vkfaces.com)

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сми
минюст
новости Карелии
Сергей Маркелов
иноагент
иностранный агент
пресса
журналистика