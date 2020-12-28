Карельского журналиста включили в реестр иностранных агентов

Первые физические лица вошла в реестр СМИ – иностранных агентов. Пять фамилий сегодня опубликовало Министерство юстиции РФ. Среди них есть и журналист из Карелии Сергей Маркелов, который пишет для издания «7x7» и сотрудничает с «Радио Свобода».

Также в списке правозащитник Лев Пономарев, журналист «Радио Свобода» Людмила Савицкая, главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин, активистка арт-группы «Родина» Дарья Апахончич.

Ранее Госдума приняла закон, позволяющий признавать иностранными агентами физлиц. К иностранным агентам будут причислять физлиц, которые занимаются в России политической деятельностью, получая деньги на деятельность из-за границы, сообщало РБК. Также в реестр иностранных агентов включат незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из зарубежа. Иностранных агентов обяжут предоставить данные о расходовании и использовании денег и имущества, полученных от иностранных источников. Им запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе, запрещен допуск к гостайне. А СМИ при упоминании их в материалах должны ставить маркировку – иноагент. (фото vkfaces.com)