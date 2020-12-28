28 декабря 2020, 15:43
Россия

Двое полицейских убиты в результате нападения в российском городе

В Грозном неизвестные спровоцировали перестрелку на улице

Неизвестные напали на полицейских в Грозном сегодня днем. В результате атаки убиты двое сотрудников патрульно-постовой службы, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Baza.

По данным издания, боевики набросились на стражей порядка с ножами и попытались завладеть их оружием. Погибли двое полицейских. Ответных огнем нападавшие ликвидированы.

Место происшествия оцеплено полицией. Официальных комментариев по поводу инцидента пока нет. Фото Telegram-канал Baza

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Убийство