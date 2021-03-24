Суд приостановил статус иностранного агента для карельского журналиста

Суд в Москве приостановил статус иностранного агента для карельского журналиста Сергея Маркелова, который пишет для издания «7х7», а также сотрудничает с «Радио Свобода» (СМИ входит в список иноагентов). Это значит, что журналисту пока не нужно маркировать свои материалы.

Сообщение о решении Замоскворецкого районного суда, который принял меры предварительной защиты и приостановил действие решения Минюста России от 28 декабря 2020 года о признании журналиста «7x7» иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента появилось в «Телеграме».

Суд удовлетворил ходатайство карельского журналиста о принятии мер предварительной защиты. Маркелов с адвокатом просили «приостановить действие» распоряжения Минюста до момента, пока не вступит в силу решение суда по его иску о признании решения чиновников незаконным.

Ранее аналогичное решение принял Псковский городской суд по делу журналиста Людмилы Савицкой, также ранее признанной иноСМИ-иноагентом.



Напомним, в конце прошлого года Минюст впервые включило физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В реестр иностранных агентов вошли Маркелов, правозащитник Лев Пономарев, Людмила Савицкая, главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин, активистка арт-группы «Родина» Дарья Апахончич. Впоследствии все они пошли в суд оспаривать статус. (фото vkfaces.com)