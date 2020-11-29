29 ноября 2020, 09:08
Коронавирус забрал в Карелии 100 жизней
Еще два человека скончались от COVID-19 в нашей республике
Печальные новости из оперштаба по борьбе с коронавирусов в Карелии приходят теперь ежедневно. От вируса скончались еще два человека.
«В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончалась жительница Петрозаводска 1954 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончалась петрозаводчанка 1936 года рождения. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания»,
– говорится в сообщении.
Общее количество смертей с начала пандемии составило 100 человек.
Добавим, что за минувшие сутки в республике выявлено 414 новых заболевших коронавирусной инфекцией (фото с xn--35-dlcmp7ch.xn).