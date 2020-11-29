COVID-19 за сутки выявлен у более 400 жителей Карелии

Второй день подряд в Карелии выявляется рекордное число людей, заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 414 человек. Из этого числа заболевших – 386 человек, из них 57 имеют симптомы средней тяжести, 9 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 175 человек, в Пряжинском районе – 10 человек (поселок Эссойла – 8, село Ведлозеро – 1, поселок Чална – 1), в Сегежском районе – 13 человек (Сегежа – 12, поселок Волдозеро – 1), в Кондопожском районе – 24 человека (Кондопога – 17, поселок Березовка – 1, село Спасская Губа – 3, село Кончезеро – 3), в Прионежском районе –8 человек (село Шелтозеро – 1, поселок Ладва-Ветка – 1, поселок Деревянка – 2, поселок Новая Вилга – 4), в Костомукше – 108 человек, в Калевальском районе – 4 человека (поселок Кепа), Олонецком районе – 33 человека (Олонец – 18, деревня Мегрега – 1, деревня Сармяги – 1, деревня Рыпушкалицы – 2, деревня Верховье – 4, поселок Устье Видлицы – 1, село Видлица – 1, деревня Судалица – 1, деревня Тукса – 1, деревня Коткозеро – 1, поселок Ковера – 1, деревня Куйтежа – 1), в Суоярви – 15 человек, в Лахденпохье – 1 человек, в Кеми – 9 человек, в Питкяранте – 6 человек, в Муезерском районе – 8 человек (поселок Ледмозеро – 2, село Ругозеро – 6).

Выздоровели еще 264 человека: в Петрозаводске – 147, в Пудожском районе –11, в Калевальском районе – 1, в Кемском районе – 9, в Кондопожском районе – 4, в Медвежьегорском районе – 15, в Прионежском районе – 3, в Сортавальском районе – 7, в Сегежском районе –12, в Костомукше – 5, в Муезерском районе – 10, в Олонецком районе – 18, в Беломорском районе – 3, в Лахденпохском районе – 4, в Пряжинском районе – 4,в Лоухском районе – 3, в Суоярвском районе – 5, в Питкярантском районе – 3.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2326,3 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1528,2 случая, по Северо-Западу – 1960,5.