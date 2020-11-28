Единый номер по вопросам помощи при коронавирусе тестируется в Карелии

В Карелии проводится тестирование единого телефонного номера по вопросам помощи при коронавирусе, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в республике.

В регионах России вводится единый телефонный номер 122 для вопросов по COVID-19. По нему жители РФ при заболевании коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь, получить необходимую консультацию. Единый номер позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию ‒ поликлиники, станции скорой помощи или другие службы.

В Карелии сегодня началось тестирование работы номера 122.

«Единый федеральный номер 122 создается по поручению Президента Российской Федерации. Он будет бесплатным для жителей Карелии, включая звонки с любых мобильных операторов. Граждане смогут звонить на него по вопросам помощи при коронавирусе. Наши специалисты будут записывать человека на вызов врача на дом, на оказание первой помощи. Сейчас в Карелии номер работает в тестовом режиме. Когда мы выйдем на полную мощность, вызовы на номер 122 будут принимать 30 специалистов круглосуточно»,

‒ рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

С 30 ноября единый номер заработает в действующем режиме, как в Петрозаводске, так и во всех населенных пунктах республики.

Звонки будут принимать волонтеры, в той части, где не требуется работа с персональными и медицинскими данными. В каждой бригаде будут врачи, которые окажут консультационную помощь и в режиме онлайн смогут работать с документами пациентов в медицинской системе «ПроМед».

«Чтобы облегчить дозвон жителей республики до медицинских организаций, сотрудники телефона горячей линии будут перенаправлять в них все вызовы, запись на прием. Мы в режиме онлайн будем записывать граждан к специалисту»,

‒ отметил Михаил Охлопков.

Напомним, организация данного номера выполняется в рамках поручения Президента России Владимира Путина оперативно решить проблему дозвона россиян до медицинских учреждений. К решению вопросов функционирования колл-центров подключены также руководители цифровой трансформации субъектов. Компания «Ростелеком» оказывает регионам техническую поддержку в организации единого номера 122.

Появление номера 122 не отменяет возможность жителей республики использовать и другие короткие номера экстренных служб ‒ такие, как 112, 03 (фото с 123ru.net).