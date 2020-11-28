Названы рестораны, бары и кафе, нарушающие распоряжение Парфенчикова

Рейды по объектам общепита продолжаются в республике Карелия, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и промышленности РК

В пятницу после 23 часов две мониторинговые группы органов исполнительной власти республики совместно с сотрудниками полиции провели рейды по 10 объектам. В этот раз проверяли кафе, бары и рестораны Петрозаводска.

В рамках выездного мониторинга были выявлены нарушения, которые могут способствовать распространению коронавирусной инфекции. Составлены акты для возбуждения дел об административных правонарушениях.

Ряд объектов выполняют установленные требования и не работают после 23 часов. Это кафе «Базилик» (Лесной проспект, 47 Б), кафе-бар «Эйла» (Карельский проспект, 20), ресторан «Сациви» (Березовая аллея, 31), Бар «На рогах» (Первомайский проспект, 2), Бар «До зори» (3-4 этаж, ул. Мелентьевой, 28), Кальянная (ул. Антикайнена,11), кафе-бар «Пивной дворик» (ул. Луначарского, 44).

Различные нарушения выявлены в баре «Пинта» (Лососинское шоссе, 38к1), баре разливных напитков «Чешский дворик» (ул. Сортавальская, 2), магазине пива «Чешский домик» (ул. Куйбышева, 22).

Основные нарушения были связаны с продолжением работы после 23 часов, отсутствием стационарного диспенсера, защитных очков и перчаток у персонала, масок у посетителей при входе в помещение.

Контроль за соблюдением мер и мониторинг объектов в регионе будут продолжены в связи с ростом количества заболеваний новой коронавирусной инфекцией (фото пресс-службы министерства экономического развития и промышленности РК).