Аварийные деревья ликвидируют в центре Петрозаводска

В центре города ликвидируют аварийные деревья. Работы проводятся по многочисленным обращениям граждан, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы.

На территории Губернаторского сада завтра будет организован снос двух аварийных деревьев, которые растут у памятника Г.Р.Державину. Береза и клен имеют стволовые повреждения.

На Круглой площади уберут одно высохшее дерево – ель голубую колючую. Ранее сюда с площади Гагарина были пересажены 12 молодых елей: деревья, которые не прижились, планируется заменить на новые экземпляры.

Сегодня снос зеленых насаждений идет на ул. Красноармейской, 26. Работы осуществляет ООО «Калевала». Всего до конца года по многочисленным обращениям граждан будут ликвидированы 128 аварийных деревьев – на улицах Ключевой, Водников, Сусанина, Луначарского, Ригачина, Державина, Малой Слободской улице, Жуковского, в парке Патриот в районе Университетской улицы, 1.