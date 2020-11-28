Более 100 млн рублей подарили жители Карелии телефонным мошенникам

Нет, это миф, что на удочку телефонных мошенников попадаются лишь доверчивые бабушки. Дистанционные грабители могут гордиться способностью психологического воздействия на представителей всех возрастов и сословий.

Год 2020 бьет рекорды по количеству случаев обманутых виртуальным способом граждан: на сегодняшний день зарегистрировано 1130 фактов дистанционных краж и 1395 фактов дистанционных мошенничеств. По словам руководителя пресс-службы МВД по РК Александры Воронченко, в роли жертвы оказываются предприниматели и строители, учителя, врачи и школьники.

Интересно, что голос в телефоне становится единственной связующей жертву и грабителя ниточкой, ведь прямого контакта нет. Человек верит незнакомому человеку и готов отдать ему последнее. Как это работает?

Homo sapiens третьего тысячелетия выращивает в пробирке мышиный эмбрион, вживляет человеку ребра из титана и устраивает соревнования нейронных сетей, строит умные города и запускает инопланетные послания во Вселенную, но, парадокс, не может справиться с банальными телефонными воришками…