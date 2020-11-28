В Карелии продлен режим самоизоляции для пожилых людей

Глава Карелии Артур Парфенчиков из-за непростой ситуации с распространением коронавируса в республике принял решение о продлении самоизоляцию для граждан старшего возраста в некоторых населенных пунктах. Об этом он пишет на своей странице в соцсетях.

С сегодняшнего дня, то есть, с 28 ноября и по 12 декабря жители республики в возрасте 65 лет и старше могут оформить электронный больничный во время самоизоляции. Это касается граждан, проживающих в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Костомукше, Суоярви, Калевале, Лоухи, Муезерском, Пряже.

Соответствующие изменения в распоряжение по противоэпидемическим мерам глава республике подписал накануне.

Добавим, что сегодня в Карелии установлен новый рекорд по числу выявленных случаев заражения COVID-19. Коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 414 человек. Из этого числа заболевших – 386 человек, из них 42 имеют симптомы средней тяжести, 16 – в тяжелом и 3 – в крайне тяжелом состоянии.