Больные с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

19 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в республике. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2547 пациентов, 93 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19 (фото с spirtnet.ru).