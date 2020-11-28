28 ноября 2020, 10:02
Больные с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии
Всем пациентам с воспалением легких неоднократно проводится исследование на COVID-19
19 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в республике. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2547 пациентов, 93 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19 (фото с spirtnet.ru).