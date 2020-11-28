Новый рекорд по числу заразившихся COVID-19 установлен в Карелии

В республике Карелия установлен новый рекорд по числу выявленных случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 414 человек. Из этого числа заболевших – 386 человек, из них 42 имеют симптомы средней тяжести, 16 – в тяжелом и 3 – в крайне тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 199 человек, в Пряжинском районе – 12 человек (Пряжа – 1, поселок Эссойла – 5, поселок Кунгозерскй – 1, поселок Сяпся – 1, поселок Чална – 2, деревня Виданы – 1, поселок Матросы – 1), в Сегежском районе – 17 человек (Сегежа – 15, поселок Надвоицы – 1, поселок Валдай – 1), в Кондопожском районе – 24 человека (Кондопога – 4, село Спасская Губа – 3, село Кончезеро – 3 поселок Березовка – 11, поселок Кедрозеро – 3), в Прионежском районе – 16 человек (поселок Мелиоративный– 2, ДНТ «Северные просторы» – 1, поселок Шуя –3, поселок Верхний Бесовец– 1, поселок Новая Вилга – 1, деревня Царевичи – 1, поселок Деревянка – 9), в Пудожском районе – 16 человек (Пудож – 15, поселок Подпорожье – 1), в Калевальском районе – 7 человек (Калевала – 3, поселок Кепа – 3, поселок Юшкозеро – 1), в Медвежьегорском районе – 40 человек (Медвежьегорск – 31, село Великая Губа – 2, поселок Пиндуши – 1, деревня Лумбуши – 1, поселок Паданы – 2, деревня Великая Нива – 1, поселок Повенец – 1, село Толвуя – 1), в Олонецком районе – 2 человека (село Видлица), в Беломорске – 6 человек, в Лоухском районе – 6 человек (поселок Лоухи – 5, поселок Сосновый – 1), в Питкярантском районе – 11 человек (Питкяранта – 9, поселок Салми – 1, поселок Ляскеля -1), в Кеми – 14 человек, в Костомукше – 34 человека, в Муезерском районе – 8 человек (Муезерский – 4, поселок Ледмозеро – 3, село Ругозеро -1).

Выздоровел еще 381 человек: в Петрозаводске – 269, в Пудожском районе –9, в Калевальском районе – 5, в Кемском районе – 4, в Кондопожском районе – 18, в Медвежьегорском районе – 2, в Прионежском районе – 6, в Сортавальском районе – 5, в Сегежском районе –13, в Костомукше – 17, в Муезерском районе – 6, в Олонецком районе – 4, в Беломорском районе – 9, в Лахденпохском районе – 6, в Пряжинском районе – 2,в Лоухском районе – 6.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2261,3 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1509,8 случая, по Северо-Западу – 1916,6.

Как мы писали ранее, в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Центре паллиативной помощи скончался жительница поселка Чупа 1941 года рождения, в Кондопожской ЦРБ скончался Житель Кондопоги 1952 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания (фото с nan-news.ru).