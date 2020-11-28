Два человека скончались от COVID-19 в Карелии

Очередная печальная новость пришла из оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в Карелии. От новой инфекции скончались два человека.

«В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Центре паллиативной помощи скончался жительница поселка Чупа 1941 года рождения, в Кондопожской ЦРБ скончался Житель Кондопоги 1952 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания»,

– говорится в сообщениии.

С начала пандемии от коронавирусной инфекции в республике умерло 98 человек.

Фото с gtrk-kostroma.ru