Учителя задержали на пустой остановке за нарушение масочного режима

Полицейские выписали карельской учительнице протокол за нарушение масочного режима. Учителя физики задержали на автобусной остановке в Заозерье в Прионежском районе, пишет Gubdaily.ru. По словам женщины, в тот момент на остановке не было ни транспорта, ни людей.

«Иду на автобусную остановку, никого... Подлетает машина ППС, подходит сотрудник и оформляет меня за нарушение масочного режима! Я даже не успела ее надеть! На улице стояла 30 минут, пока они в теплой машине писали свои бумажки... Люди! Я самый злостный нарушитель? Сижу и плачу»,

- передает издание слова учителя.

В протоколе сказано, что о дальнейшем судебном разбирательстве женщина узнает из СМС-сообщения, которое ей должно прийти. Женщине сказали, что она может не ходить на заседание, а судья сам решит, какой назначить штраф.

Журналисты издания спросили в МВД Карелии, правомерно ли задерживать человека без маски на пустой остановке. И получили такой ответ.

«Полиция Карелии в рамках возложенных полномочий осуществляет контроль за соблюдением гражданами санитарно-эпидемиологических ограничительных мер. В случае выявления нарушений применяются правовые меры. В данном случае предусматривается нарушение пункта 8.4.1 распоряжения главы республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-p. Окончательное решение примет суд».

В этом пункте распоряжения губернатора говорится следующее:

«Ввести с 12 мая 2020 года обязательное использование средств индивидуальной защиты - масок, при этом маска должна закрывать нос, рот и подбородок: при посещении торговых центров, магазинов, аптек, медицинских организаций, мест размещения иных организаций независимо от форм собственности, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления; гражданами, чья работа связана с регулярными выездами за пределы Республики Карелия, при посещении любых общественных мест, в том числе улиц, на территории Республики Карелия; при нахождении в общественном транспорте, на остановочных пунктах общественного транспорта, вокзалах, пристанях и других подобных объектах; (в ред. Распоряжения Главы РК от 02.07.2020 N 390-р) гражданами при нахождении на улице при скоплении людей и невозможности соблюдения социального дистанцирования». (фото gubdaily.ru)