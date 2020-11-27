27 ноября 2020, 21:22
Общество

Учителя задержали на пустой остановке за нарушение масочного режима

Судья определит размер штрафа, который придется заплатить учительнице из Заозерья

Полицейские выписали карельской учительнице протокол за нарушение масочного режима. Учителя физики задержали на автобусной остановке в Заозерье в Прионежском районе, пишет Gubdaily.ru. По словам женщины, в тот момент на остановке не было ни транспорта, ни людей.

«Иду на автобусную остановку, никого... Подлетает машина ППС, подходит сотрудник и оформляет меня за нарушение масочного режима! Я даже не успела ее надеть! На улице стояла 30 минут, пока они в теплой машине писали свои бумажки... Люди! Я самый злостный нарушитель? Сижу и плачу»,

- передает издание слова учителя.

В протоколе сказано, что о дальнейшем судебном разбирательстве женщина узнает из СМС-сообщения, которое ей должно прийти. Женщине сказали, что она может не ходить на заседание, а судья сам решит, какой назначить штраф.

Журналисты издания спросили в МВД Карелии, правомерно ли задерживать человека без маски на пустой остановке. И получили такой ответ.

«Полиция Карелии в рамках возложенных полномочий осуществляет контроль за соблюдением гражданами санитарно-эпидемиологических ограничительных мер. В случае выявления нарушений применяются правовые меры. В данном случае предусматривается нарушение пункта 8.4.1 распоряжения главы республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-p. Окончательное решение примет суд».

В этом пункте распоряжения губернатора говорится следующее:

«Ввести с 12 мая 2020 года обязательное использование средств индивидуальной защиты - масок, при этом маска должна закрывать нос, рот и подбородок: при посещении торговых центров, магазинов, аптек, медицинских организаций, мест размещения иных организаций независимо от форм собственности, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления; гражданами, чья работа связана с регулярными выездами за пределы Республики Карелия, при посещении любых общественных мест, в том числе улиц, на территории Республики Карелия; при нахождении в общественном транспорте, на остановочных пунктах общественного транспорта, вокзалах, пристанях и других подобных объектах; (в ред. Распоряжения Главы РК от 02.07.2020 N 390-р) гражданами при нахождении на улице при скоплении людей и невозможности соблюдения социального дистанцирования». (фото gubdaily.ru)

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новости Карелии
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масочный режим
Полиция
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Суд