27 ноября 2020, 19:43
Контейнеры для сбора пластиковых крышек установили в школах города
Емкости поставили в 15 образовательных учреждениях в Петрозаводске
В 15 школах Петрозаводска появились контейнеры для сбора пластиковых крышек. Емкости для сбора поставили в рамках проекта «Пластмассовый мир», сообщили в мэрии.
Контейнеры установили в школах № 2, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 25, 27, 39, 43, а также в лицее № 1, Ломоносовской гимназии и Петровском дворце.
Ранее контейнеры в форме деревьев установили в парках 50-летия пионерской организации и Беличий.
Городские власти планируют установить шесть накопителей для сбора пластика. (фото пресс-центр администрации города)