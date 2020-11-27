Контейнеры для сбора пластиковых крышек установили в школах города

В 15 школах Петрозаводска появились контейнеры для сбора пластиковых крышек. Емкости для сбора поставили в рамках проекта «Пластмассовый мир», сообщили в мэрии.

Контейнеры установили в школах № 2, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 25, 27, 39, 43, а также в лицее № 1, Ломоносовской гимназии и Петровском дворце.

Ранее контейнеры в форме деревьев установили в парках 50-летия пионерской организации и Беличий.

Городские власти планируют установить шесть накопителей для сбора пластика. (фото пресс-центр администрации города)