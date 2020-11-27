Площадь «Маршала Победы» благоустроили в Петрозаводске

Подрядчик завершил благоустраивать площадь Жукова в Петрозаводске.

Рабочие заменили асфальт на тротуарах вдоль Московской улицы и Октябрьского проспекта, площадь замостили брусчаткой, памятник Георгию Жукову очистили и покрасили, отремонтировали две лестницы, установили скамейки, урны и флагштоки. В мэрии планируется приемка работ.

Реконструкция лестницы на Комсомольском проспекте близится к финалу. Рабочие заасфальтировали спуски, в том числе для маломобильных граждан, уложили брусчатку, установили ограждения. (фото пресс-центр администрации города)