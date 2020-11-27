Магазин в Петрозаводске накажут из-за молодых покупателей

Сотрудники мэрии проверили, как объекты торговли и сферы услуг соблюдают санитарные правила и ограничения по временному обслуживанию посетителей.

Напомним, согласно распоряжению губернатора посещать объекты розничной торговли (кроме аптек) в будни с 10 до 13 часов могут люди старше 65 лет, пенсионеры, инвалиды и социальные работники при предъявлении удостоверения или справки о назначении пенсии.

В ходе сегодняшнего рейда контролеры проверили несколько объектов розничной торговли, в том числе после обращений петрозаводчан. Нарушения выявили в одном магазине. С утра в торговой точке находились и обслуживались покупатели молодого возраста. Материалы направят в соответствующие органы. (фото пресс-центр администрации города)