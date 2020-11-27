Петрозаводчанин обманул автовладельцев на 11,5 миллионов рублей

В Петрозаводске завершился суд над 40-летним жителем города, который в период с 2015 по 2017 годы, сообщая гражданам недостоверные сведения о ведении им бизнеса по купле-продаже транспортных средств через имеющуюся у него в аренде автостоянку, обманывал их, сообщает прокуратура Петрозаводска.

Мужчина, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по продаже переданных ему на реализацию автомобилей, похитил денежные средства 18 потерпевших, причинив каждому из них ущерб в существенном размере.

В ходе судебного следствия установлено, что осужденный заключал устные договоры об оказании посреднических услуг по продаже автомобилей, продавал транспортные средства добросовестным покупателям по заниженной цене, не передавая деньги собственникам. Общая сумма материального ущерба составила более 11,5 млн рублей.

Ранее осужденный привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы, имеет непогашенные судимости за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и кражу.

Приговором Петрозаводского городского суда по совокупности преступлений мужчина осужден к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного денежных средств в счет компенсации причинённого ущерба.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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