В Карелии организация привлечена к ответственности за взятку

Прокуратурой Лоухского района Карелии установлено, что в интересах ООО «Ремстройкомплект» должностному лицу казенного учреждения «Управтодор РК» была передана взятка в размере 575 тыс. рублей, сообщает сайт Генпрокуратуры РФ.

Деньги передавались за обеспечение беспрепятственной приемки и оплаты фактически не выполненных работ по государственному контракту на содержание дорог в Лоухском и Калевальском районах.

Вступившим в законную силу приговором суда сотрудник «Управтодор РК» осужден.

Кроме того, прокуратура района возбудила в отношении ООО «Ремстройкомплект» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По результатам его рассмотрения организации назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн 150 тыс. рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

В целях обеспечения исполнения штрафа по ходатайству прокурора на имущество организации наложен арест.

Фото с сайта ud.kmvcity.ru