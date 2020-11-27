Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске

В предстоящие выходные дни водителей в Петрозаводске ждут массовые проверки. Инспекторы дорожной полиции проведут рейд «Контроль трезвости» 28 и 29 ноября. Автомобилистов будут проверять на алкоголь.

ГИБДД призывает автомобилистов быть внимательнее на дороге, соблюдать правила дорожного движения, не садиться за руль в состоянии опьянения.

За вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. За повторное нетрезвое вождение предусмотрена уголовная ответственность. (фото vk.com)