27 ноября 2020, 16:40
Ушел из жизни Валентин Александрович Черепанов
В начале 90-х годов прошлого века он стоял у истоков создания регионального антимонопольного ведомства
26 ноября 2020 года на 79-м году жизни скончался Валентин Александрович Черепанов, сообщил паблик Карельское УФАС России
Значительная часть трудовой биографии Валентина Александровича была посвящена работе в антимонопольных органах.
В начале 90-х годов прошлого века он стоял у истоков создания регионального конкурентного ведомства, а в период с 1997 по 2005 год возглавлял антимонопольные органы Республики Карелия.
После выхода на заслуженный отдых Валентин Александрович Черепанов не терял связь с коллегами, щедро делился своим богатым жизненным и профессиональным опытом с нынешним поколением сотрудников Карельского УФАС России.
О дате похорон будет известно позднее.
Фото с сайта karelia.fas.gov.ru