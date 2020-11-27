Ушел из жизни Валентин Александрович Черепанов

26 ноября 2020 года на 79-м году жизни скончался Валентин Александрович Черепанов, сообщил паблик Карельское УФАС России

Значительная часть трудовой биографии Валентина Александровича была посвящена работе в антимонопольных органах.

В начале 90-х годов прошлого века он стоял у истоков создания регионального конкурентного ведомства, а в период с 1997 по 2005 год возглавлял антимонопольные органы Республики Карелия.

После выхода на заслуженный отдых Валентин Александрович Черепанов не терял связь с коллегами, щедро делился своим богатым жизненным и профессиональным опытом с нынешним поколением сотрудников Карельского УФАС России.

О дате похорон будет известно позднее.

Фото с сайта karelia.fas.gov.ru