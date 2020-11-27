В Петрозаводске обновили ограду Губернаторского сада

В рамках муниципального контракта завершена покраска ограждений в Губернаторском саду, сообщает петрозаводская мэрия.

Перед обновлением, поверхность каменных элементов ограды зачистили. Столбики сохранили свой белый цвет со светло-серыми скатами.

Кроме того, на аллее Отцов, вблизи Городской поликлиники № 4 на Ключевой, в рамках этого же контракта подрядчик ремонтирует пешеходную дорожку. Её часть планируется замостить плиткой, остальное заасфальтировать. На месте сейчас сносят аварийные деревья. В будущей зоне отдыха сохранят здоровые клёны и чубушники и установят скамейки.

Фото с сайта городской администрации.