В Карелии испытывают бактерии, разлагающие нефтепродукты

ПАО НК «Роснефть» провела «Арктический завтрак», в ходе которого специалисты рассказали о результатах проведенных в Арктике экспедиций, а также о научно-исследовательских проектах, сообщает РИА ФедералПресс

Главный специалист отдела экологических технологий «Арктический научно-проектный центр шельфовых разработок» Артем Исаченко рассказал о ходе работ над биопрепаратом, призванным решить проблему утилизации нефтяных разливов в условиях Арктики.

По словам Исаченко, команда проводила опыты в течение 60 дней при температуре ‒2 градуса, достигнув степени утилизации порядка 70 % нефтепродуктов. Это принципиально выделяет препарат среди других подобных разработок, не рассчитанных на минусовые температуры. В ходе совместных научно-исследовательских работ получено 39 патентов на микробные препараты и психрофильные штаммы микроорганизмов с показанной эффективностью утилизации нефтепродуктов в условиях морской среды и холодного климата.

До конца 2023 года планируется завершить работы по разработке промышленной технологии получения микробного препарата. Это совместный научный проект «Роснефти», негосударственного института развития «Иннопрактика» и биологического факультета МГУ.

В данный момент на базе Беломорской станции биологического факультета МГУ, расположенной на побережье в Лоухском районе Карелии, проходят лабораторные исследования в условиях, максимально приближенных к природным, ‒ на объекте оборудована проточная система аквариумов, имитирующих условия открытой акватории моря с соблюдением должного уровня солености и температурного режима.

Биопрепарат обладает целым рядом преимуществ по сравнению с зарубежными аналогами ‒ в отличие от реагентов и прочих химических средств, продукция «Роснефти» задействует адаптированные к окружающей среде организмы органического происхождения, не способные причинить вред окружающей среде.

В этом году «Петрозаводск говорит» неоднократно писал о разливах нефтепродуктов на территории республики.

Фото с сайта fedpress.ru