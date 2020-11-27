27 ноября 2020, 15:37
Дом на Муезерской съезжает с фундамента, но расселять его не спешат
Обычная история из жизни петрозаводских окраин — в рубрике «Дежурный по городу».
Жители дома N59 по улице Муезерской стали заложниками своего аварийного барака, который рассыпается буквально на глазах и постепенно съезжает с фундамента. Куда этот ветхий дом хочет сбежать — неизвестно. Потому что расселять его будут еще очень нескоро.
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