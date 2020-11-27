Дом на Муезерской съезжает с фундамента, но расселять его не спешат  

Жители дома N59 по улице Муезерской стали заложниками своего аварийного барака, который рассыпается буквально на глазах и постепенно съезжает с фундамента. Куда этот ветхий дом хочет сбежать — неизвестно. Потому что расселять его будут еще очень нескоро.

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