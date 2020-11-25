В Карелии ввели новые правила посещения магазинов для пожилых людей

Глава республики в очередной раз внес изменения в распоряжение по противоэпидемическим мерам. Речь идет о правилах похода в магазин, отделения почты и финансовые организации для жителей Карелии старшего возраста. О нововведениях губернатор сообщил на своей страничке «ВКонтакте».

Так, социальные работники при предъявлении служебного удостоверения могут посещать магазины в часы, отведенные для представителей старшего поколения.



Напомним, сейчас жители старше 65 должны соблюдать режим самоизоляции. В Петрозаводске, Костомукше и районных центрах Карелии для них установлено время посещения магазинов и объектов сферы услуг - в будни с 10 до 13.

«Если в эти часы магазины предоставляют скидки пенсионерам и инвалидам, граждане этих категорий моложе 65 лет также могут прийти за покупками. Главное предъявить на входе соответствующее удостоверение или справку о назначении пенсии»,

- написал Артур Парфенчиков.



Почтовые отделения и финансовые организации могут сами определить время посещения для лиц старше 65. Необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и исключить контакт пожилых с посетителями другого возраста. (фото bloknot-stavropol.ru)