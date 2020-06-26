44 новых случая заражения COVID-19 подтверждено за сутки в Карелии

Жители республики продолжают пополнять ряды зараженных COVID-19. За минувшие сутки в республике было подтверждено еще 44 новых случая заболевания коронавирусом.

По сообщению оперативного штаба правительства по борьбе с коронавирусом в Карелии, новые случаи заражения зафиксированы в Петрозаводске – 23 человека, в Муезерском – 9 человек, в Беломорске - 2 человека, в Кеми – 1 человек, в Суоярвском районе – 3 человека (в Суоярви - 1, в поселке Поросозеро – 2), в Сегежском районе – 1 человек (поселок Надвоицы), в Лахденпохье – 3 человека, в Сортавале – 2 человека.



За минувшие сутки выздоровели 28 человек: в Петрозаводске - 7, в Сегежском районе - 3, в Олонецком районе - 7, в Беломорском районе - 1, в Медвежьегорском районе - 1, в Суоярвском районе - 1, в Кондопожском районе – 1. Кроме того, выписаны еще 2 рабочих со стройплощадки Белопорожской ГЭС и 5 работников АО «ВАД».



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии– 191,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2,2 раза выше и составляет 418,4 случая, по Северо-Западу – 368,1.

На сегодняшний день общее количество инфицированных в республике достигло отметки - 1177, выздоровевших - 505, умерших - 6.