Завтра троллейбусы перестанут ходить на Древлянку и Перевалку

С завтрашнего дня на пересечении верхнего Чапаевского кольца и Лесного проспекта в Петрозаводске стартует ремонт участка тепловой сети. Он будет продолжаться до 28 июля. В мэрии, однако, сообщают, что маршруты троллейбусов изменятся только на период 26-29 июня.

Движение троллейбусов №1 изменится на период с 26 по 29 июня:

«к/ст. Кемская – ул. Кемская – Судостроительная ул. – Ключевая ул. – ул. Онежской флотилии – ул. Ригачина – ул. Чернышевского – ул. Луначарского – пр-кт Александра Невского – ул. «Правды» – ул. Куйбышева – пр-кт Ленина – площадь Гагарина – пр-кт Ленина – ул. Куйбышева – ул. «Правды» – пр-кт Александра Невского – ул. Луначарского – ул. Радищева – ул. Ригачина – ул. Онежской флотилии – Ключевая ул. – Судостроительная ул. – «к/ст. Кемская».

Движение троллейбусов №8 изменится на 26 и 29 июня (маршрут работает только по будням в «часы пик»):

«к/ст. Заводская – Заводская ул. – Шуйское шоссе – Первомайский пр-кт – ул. Антикайнена – пр-кт Ленина – площадь Гагарина – пр-кт Ленина – ул. Антикайнена – Первомайский пр-кт – Заводская ул. – «к/ст. Заводская».