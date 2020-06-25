25 июня 2020, 19:41
Общество

Сотрудникам карельской фирмы полтора года не платили зарплату

В Питкяранте возбуждено уголовное дело по факту невыплаты денег работникам

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. Под следствием - руководство акционерного общества, сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, с декабря 2018 года до июня 2020 года руководство ЗАО не выплатило зарплату восьми работникам предприятия, которое осуществляло деятельность в Питкярантском районе. Общая задолженность составила 791 тысячу рублей.

Ответственным грозит лишение свободы на срок до трех лет. Сейчас проводятся следственные действия, принимаются меры для выплаты денег сотрудникам фирмы.

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Питкярантский район
невыплата зарплаты
следственный комитет
задолженность
новости Карелии